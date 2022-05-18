18 Мая 2022 15:56

Премьер-Министр РК провел заседание совета директоров АО «НУХ «Байтерек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан Алихана Смаилова сегодня состоялось заседание совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

В ходе заседания члены совета рассмотрели изменения в устав холдинга и предварительно утвердили годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) за 2021 год.

По решению совета директоров оптимизирован количественный состав правления холдинга из 7 до 5 человек. Предполагается сокращение 2 единиц членов правления, занимающих должности управляющих директоров.

Также утверждена Антикоррупционная комплаенс-программа на 2022 год, разработанная в соответствии с политикой противодействия коррупции и направленная на совершенствование деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы холдинга. Отметим, что с 1 января 2022 года в холдинге «Байтерек» создана Антикоррупционная комплаенс-служба, подчиненная совету директоров.

Помимо этого, на заседании утверждены отчеты по рискам холдинга и службы внутреннего аудита за первый квартал 2022 года, отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления холдинга «Байтерек» за 2021 год.