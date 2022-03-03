Новости
Премьер-Министр РК провел заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам
3 Марта 2022 22:05
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передаетМИА «Казинформ».
Новости по темеСПК трансформируют в региональные институты развития Изменить программу «С дипломом в село» предлагает сенатор Ляззат Сулеймен Дефицит воды для орошения может усилиться в Жамбылской области – сенатор Бекболат Орынбеков
В рамках совещания обсуждены вопросы отраслевых направлений экономики, транспорта и логистики, взаиморасчетов между контрагентами, а также другие вопросы отечественного бизнеса.
На текущий момент Правительство РК совместно с НПП «Атамекен», МФЦА и отраслевого бизнеса ведет расчеты потенциального санкционного сценария с конкретными рисками и влиянием на экономику Казахстана, а также возможными контрмерами для купирования негативного эффекта.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Сколько средств поступает в бюджет Казахстана от квазигоссектора
- Как в Казахстане будут развивать молодежную политику
- СПК трансформируют в региональные институты развития
- Обеспечение доступа к информации: какая работа проводится в Казахстане
- О реформах квазигоссектора рассказал Алихан Смаилов
- Новые подходы по совершенствованию работы гостелеканалов разработали в РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн