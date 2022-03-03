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Премьер-Министр РК провел заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам

3 Марта 2022 22:05
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Премьер-Министр РК провел заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передаетМИА «Казинформ».

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В рамках совещания обсуждены вопросы отраслевых направлений экономики, транспорта и логистики, взаиморасчетов между контрагентами, а также другие вопросы отечественного бизнеса.
На текущий момент Правительство РК совместно с НПП «Атамекен», МФЦА и отраслевого бизнеса ведет расчеты потенциального санкционного сценария с конкретными рисками и влиянием на экономику Казахстана, а также возможными контрмерами для купирования негативного эффекта.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК  
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