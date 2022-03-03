Премьер-Министр РК провел заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передаетМИА «Казинформ».

В рамках совещания обсуждены вопросы отраслевых направлений экономики, транспорта и логистики, взаиморасчетов между контрагентами, а также другие вопросы отечественного бизнеса.

На текущий момент Правительство РК совместно с НПП «Атамекен», МФЦА и отраслевого бизнеса ведет расчеты потенциального санкционного сценария с конкретными рисками и влиянием на экономику Казахстана, а также возможными контрмерами для купирования негативного эффекта.