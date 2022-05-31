31 Мая 2022 20:02

Премьер-Министр РК провел заседание Комиссии по демонополизации экономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова прошло очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

В рамках заседания обсуждены предложения, выработанные Министерством энергетики РК, по отмене налоговых льгот для частных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), производящих продукцию, не соответствующую техническим регламентам Таможенного союза, вопросы обеспечения доступа субъектов бизнеса к объектам инфраструктуры («последнего километра») на НПЗ, регламентации хранения нефтепродуктов на них, а также регулирования тарифов на услуги погрузки и транспортировки нефтепродуктов в части их снижения.

Кроме того, рассмотрены вопросы проведения аудита систем безопасности, контроля производства, хранения, вывоза продукции и иных технологических процессов на НПЗ, а также строительства и деятельности парков хранения сжиженного нефтяного газа на их территории.

Участники заседания также рассмотрели некоторые вопросы деятельности АО «НК «КазМунайГаз», АО «Национальные информационные технологии» и другие.

По итогам обсуждений Премьер-Министр РК дал ряд рабочих поручений для принятия решений на следующем заседании Комиссии.