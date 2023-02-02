Премьер-Министр РК провел встречу с председателем Коллегии ЕЭК в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии заседания ЕМПС в Алматы Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего устранения барьеров в рамках ЕАЭС, усиления научного подхода к реализации ранее принятых стратегических документов, а также деятельности Комиссии по блокам торговли и технического регулирования.

По словам Алихана Смаилова, Казахстан неизменно исходит из понимания, что деятельность ЕАЭС должна иметь сугубо экономическую направленность.

«Все наши решения должны основываться на экономическом прагматизме», — сказал Премьер-Министр.

Михаил Мясникович отметил, что хорошие показатели социально-экономического развития Казахстана создают благоприятные условия для дальнейшего расширения взаимной торговли со странами ЕАЭС.

Фото: primeminister.kz















