Премьер-Министр РК провел очередное заседание Оперштаба по антикризисным мерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании были рассмотрены итоги проведенных переговоров по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и вопросы перевозки казахстанских грузов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Для обеспечения перевозок казахстанских и транзитных грузов 9-10 марта состоялись переговоры между представителями Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

В целях развития маршрута ТМТМ стороны договорились о создании совместного предприятия, которое будет решать вопросы сквозного тарифообразования, декларирования грузов, применения единых IT-решений и консолидации транзитных грузов.

В целом, по маршруту имеется возможность перевозки до 10 млн тонн в год, в том числе до 200 тысяч контейнеров. Относительно действующего маршрута через порт Ляньюньган (КНР) прорабатывается вопрос снижения тарифа на транзитные грузоперевозки.

По словам Председателя Президиума НПП «Атамекен» Р. Баталова в результате совместной работы государственных органов и бизнеса в настоящий момент простоев казахстанских грузов на границе с КНР не наблюдается.

По ранее озвученной информации от бизнеса в части простоя грузов на границе Белоруссии был проведен соответствующий мониторинг, по итогам которого данный факт не подтвердился.

Следующее заседание Оперативного Штаба состоится 11 марта.



