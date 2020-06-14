Премьер-Министр РК прошёл тестирование на коронавирусную инфекцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК прошёл тестирование на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ».

Результат тестирования отрицательный. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Премьер-Министра в Канцелярия Премьер-Министра РК Зарина Нурланова.

«12 июня 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

В связи с положительным анализом на COVID-19 Е.Биртанова, Премьер-Министр прошёл тестирование - результат отрицательный. Необходимо отметить, что в течение рабочей поездки министр здравоохранения был в респираторной маске. Глава правительства Аскар Мамин в данный момент находится на самоизоляции, но продолжает работу по графику в режиме видеоконференцсвязи», - написала в Facebook руководитель пресс-службы Премьер-Министра.

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заболел коронавирусом.







