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    Премьер-Министр РК призвал страны ЕАЭС ускорить интеграцию информсистем

    3 Февраля 2023, 15:54

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов считает, что полноценный запуск интегрированной информационной системы позволит снять значительную часть барьеров во взаимной торговле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для повышения эффективности нашего взаимодействия в союзе необходима практическая реализация общих процессов интегрированной информационной системы ЕАЭС. Реализация экономического потенциала союза без своевременного и эффективного обмена информацией невозможна. Полноценный запуск интегрированной информационной системы позволит снять значительную часть барьеров во взаимной торговле и ускорить процессы транзита и внешней торговли союза. Призываю страны ускорить интеграцию национальных информационных систем», - сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета.

    Ранее Алихан Смаилов призвал активизировать работу по устранению барьеров в торговле ЕАЭС.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Внешняя политика Казахстана Экономика ЕАЭС Алихан Смаилов
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