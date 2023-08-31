Премьер-Министр РК принимает участие в расширенном собрании фракции партии «AMANAT»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В своем выступлении он проинформирует депутатов о реализации посланий Президента РК Касым-Жомарта Токаева за 2019-2022 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.



«Все эти программные документы направлены на повышение благосостояния и качества жизни казахстанцев. Реализация данных поручений велась в непростых условиях и при постоянно возникающих внешних и внутренних вызовах. Тем не менее, поставленные задачи были в целом реализованы, а долгосрочные и системные поручения продолжают исполняться», — отметил Алихан Смаилов.

Глава Правительства напомнил, что в этом первом Послании народу Глава Казахстана объявил о крупных финансовых преобразованиях, поскольку реформы уже были невозможны без прогрессивной общественно-политической жизни страны.

«Реализуется Концепция развития общества. Она стала новым этапом принятия демократии и первым шагом на пути развития многопартийности и проведения конкурентных выборов. В продолжение работы Совета общественного доверия при Президенте РК на общенациональном уровне создан «Ұлттық құрылтай».

На законодательном уровне регламентирован новый порядок организации и проведения мировых собраний. Впервые законодательно закреплена ответственность руководителя госоргана, в результате чего произошло коррупционное право.

Принят Административно-процессуальный кодекс, обеспечивающий трактование законодательства в сфере использования граждан и бизнеса. На законодательном уровне выросли гарантии защиты прав граждан. Впервые была внедрена единая информационная система для работы госорганов с обращениями граждан. Внедрен институт выборности акимов городов районного значения, сел, поселков, в рамках которых избраны 1 576 акимов.

Путем законодательных поправок в Земельном кодексе окончательно решен вопрос о запрете предоставления сельскохозяйственных земель иностранцам и зарубежным юридическим лицам.

В разработке концепции «Слышащего государства» Правительством разработан Закон «Об общественном контроле». Он позволит повысить открытость и подотчетность обществу госорганов и госкомпаний», - озвучил А. Смаилов.

Он также отметил, что реализуется План территориального развития РК до 2025 года с обеспечением принципа «люди к инфраструктуре».

«В соответствии с принципом, мы доводим уровень занятости в селах, моно- и малых городах до базовых стандартов.

Осуществлен переход к смешанной избирательной системе.

В области защиты прав человека в Казахстане окончательно отменено смертное казнь», - сказал А. Смаилов.

Напомним, в Мажилисе Парламента под Председательством Спикера Мажилиса, Председателя партии Ерлана Кошанова началось расширенное собрание фракции партии «AMANAT».