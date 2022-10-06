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Премьер-Министр РК пригласил прикаспийские страны к участию в нефтегазохимических проектах

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
6 Октября 2022, 17:00
Премьер-Министр РК пригласил прикаспийские страны к участию в нефтегазохимических проектах

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Прикаспийские страны приглашаются к активному участию в нефтегазохимических проектах Казахстана. Об этом сказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, выступая на пленарном заседании II Каспийского экономического форума, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Важным аспектом сотрудничества прикаспийских стран Премьер-Министр назвал сотрудничество в сфере энергетики, в том числе обеспечения региональной энергетической безопасности.

«Сегодня мы совершенствуем законодательную базу и создаем более привлекательные условия для инвестиций в недропользование. До конца текущего года будет внедрен Улучшенный модельный контракт, который предусматривает фискальные и регуляторные преференции для сложных нефтегазовых проектов на суше и на море», – сказал Алихан Смаилов.

По словам главы Кабмина, глубокая переработка нефти и газа становится приоритетом дальнейшего развития мировой энергетической отрасли.

«Для реализации перспективных проектов в нефтегазохимии в Казахстане созданы благоприятные условия для инвесторов. Речь идет о значительных мерах господдержки и преференциях в рамках специальной экономической зоны в Атырауской области. С учетом практического опыта в этой сфере приглашаем принять активное участие в реализации нефтегазохимических проектов», - сказал Премьер-Министр.

Ранее сообщалось, что прикаспийская пятерка примет дорожную карту развития транзитных маршрутов.

Каспийский экономический форум – крупнейшая площадка для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества стран Каспийского региона, основными из которых являются развитие торгово-экономических связей и транспортно-логистической инфраструктуры. В рамках форума проводятся круглые столы, пленарные заседания, конференции и другие мероприятия. Участие во втором КЭФ принимают более 1000 делегатов из стран каспийской «пятерки», а также Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.


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