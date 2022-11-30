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Премьер-Министр РК прибыл в Экибастуз

30 Ноября 2022, 21:28
Премьер-Министр РК прибыл в Экибастуз

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в город Экибастуз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

По прибытии глава Правительства в первую очередь поехал на городскую ТЭЦ. Ожидается, что он также ознакомится с ходом ремонтно-восстановительных работ на теплосетях.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.



Фото: t.me/KZgovernment


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