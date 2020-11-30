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Премьер-Министр РК предложил усилить сотрудничество государств ШОС в агропромышленной сфере

30 Ноября 2020, 17:24
Премьер-Министр РК предложил усилить сотрудничество государств ШОС в агропромышленной сфере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Совета глав правительств (СГП) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Глава Правительства подчеркнул необходимость качественного усиления сотрудничества в области торговли, изучения взаимных возможностей для наращивания объема и глубины товарообмена в рамках ШОС.

Премьер-Министр РК предложил пересмотреть Программу сотрудничества ШОС по продовольственной безопасности, дополнив ее конкретными мерами по наращиванию инвестиционного и инновационного сотрудничества в сфере АПК. По его словам, документ необходимо усилить с учетом конкурентных преимуществ каждого из государств-членов ШОС, а также новых подходов к обеспечению надежной, доступной и устойчивой к внешним и внутренним шокам логистической инфраструктуры.
Глава Правительства отметил необходимость наращивания промышленного и инвестиционного сотрудничества в рамках ШОС. «Реализация совместных инвестпроектов позволит усилить уровень интеграции национальных экономик, диверсифицировать направления производственных процессов и повысить их устойчивость, расширить доступ создаваемой государствами-членами ШОС стоимости как на взаимные, так и на внешние рынки, максимизировать потенциал экономик за счет конкурентных преимуществ, снизить влияние внешних шоков», — сказал А. Мамин.
В заседании приняли участие вице-президент Индии Венкай Найду, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министры России — Михаил Мишустин, Таджикистана — Кохир Расулзода, Узбекистана — Абдулла Арипов, и.о. премьер-министра Кыргызстана Артем Новиков, секретарь по внешним связям парламента Пакистана Андлиб Аббас, первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, первый вице-президент Ирана Джахангири Эсхак, вице-премьер Монголии Янгугийн Содбатар, заместитель председателя кабинета министров — министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, а также руководство Секретариата ШОС, Исполкома РАТС, Делового совета и Межбанковского объединения ШОС.
Обсуждены меры по углублению сотрудничества между государствами-членами ШОС в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в том числе в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19. Рассмотрена деятельность Делового совета и Межбанковского объединения ШОС за 2019-2020 годы, отчет об исполнении бюджета ШОС за прошлый год, бюджет Организации на 2021 год.
По итогам заседания приняты совместное коммюнике и План мероприятий по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества ШОС на 2021-2025 годы.
Следующее заседание СГП ШОС планируется провести в ноябре 2021 года в г. Нур-Султан.

ШОС   Премьер-министр РК   Астана  
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