26 Августа 2022 12:49

Премьер-Министр РК предложил провести консультации центральных банков стран ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В мероприятии приняли участие председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, Премьер-Министр Республики Армения Никол Пашинян, Премьер-Министр Республики Беларусь Роман Головченко, а также высокие представители наблюдателей и приглашенных стран – Премьер-Министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и Премьер-Министр Республики Азербайджан Али Идаят оглы Асадов.

Алихан Смаилов отметил, что в результате мер, принятых правительствами стран ЕАЭС, наблюдается восстановление основных экономических показателей и частично сглаживаются экономические риски.

«В частности, меры по стабилизации и обеспечению роста экономики позволили повысить среднесрочные прогнозы роста экономик стран ЕАЭС. За первое полугодие мы наблюдаем рост взаимной торговли. Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 4,8%, составив $12,6 млрд», - сказал Премьер-Министр РК.

При этом глава Правительства подчеркнул, что для дальнейшего развития необходимо сосредоточиться на решении ряда ключевых вопросов.

Так, по мнению Алихана Смаилова, выстраивание безбарьерной среды является основой взаимоотношений стран ЕАЭС, прямо прописанной Договором о его создании. Ведущую роль в этом должна играть Комиссия, которая наделена всеми необходимыми полномочиями.

«В текущих условиях важно определиться с механизмами нивелирования последствий от ограничений, которые страны вынужденно вводят в одностороннем порядке», — отметил Премьер-Министр.

Глава Правительства добавил, что при введении ограничений во взаимной торговле должны создаваться условия для поддержания определенного уровня обеспеченности других государств товарами ЕАЭС, а также упрощения поставок из третьих стран.

Премьер-Министр также подчеркнул, что в настоящее время страны Союза столкнулись с серьезным ростом цен, особенно на продовольственные товары. Так, за 6 месяцев цены в ЕАЭС выросли в среднем на 12,9%.

«Вместе с тем мы видим серьезные искажения в обменных курсах между нашими национальными валютами, которые определяются через кросс-курсы по отношению к американской валюте. Это оказывает ощутимое влияние на торговлю и на инфляционные процессы в наших странах», — сказал Алихан Смаилов.

В этой связи Премьер-Министр предложил провести соответствующие консультации центральных банков стран ЕАЭС и внести предложения к очередному заседанию Межправсовета.

Кроме того, глава Правительства заострил внимание на необходимости обеспечить свободу транзита товаров для развития экспорта стран ЕАЭС. Важным практическим шагом в этом направлении может стать модернизация инфраструктуры евразийских транспортных коридоров в направлениях «Восток-Запад» и «Север-Юг».

«Решение вышеназванных вопросов, на наш взгляд, поможет нам успешнее преодолеть трудности, с которыми мы сталкиваемся в последнее время. Уверен, что совместными усилиями мы найдем ответы на вызовы, которые стоят перед нами, и обеспечим устойчивое развитие наших экономик, а также повышение благосостояния наших граждан», — заключил Алихан Смаилов.

По итогам заседания участники подписали ряд многосторонних документов.

Фото: primeminister.kz