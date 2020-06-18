Премьер-Министр РК пожелал скорейшего выздоровления Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин пожелал скорейшего выздоровления Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«С особым чувством сопереживания и сопричастности восприняли результаты теста на коронавирусную инфекцию нашего Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. От себя лично и всех членов Правительства желаю Елбасы Нурсултану Абишевичу скорейшего выздоровления и долгих лет созидательной деятельности на благо независимого Казахстана.

К счастью, Нурсултан Абишевич чувствует себя хорошо и с присущей ему бодростью духа продолжает работать дистанционно», - написал Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин.

Ранее сообщалось о том, что последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.