9 Июля 2022 23:10

Премьер-Министр РК пожелал Елене Рыбакиной новых побед

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Алихан Смаилов поздравил теннисистку Елену Рыбакину с победой на Уимблдоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

«Поздравляю казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с волевой победой в финале Уимблдона. Она с честью выстояла в упорной борьбе, проявив высокое спортивное мастерство, характер и твёрдую волю к победе. Желаю Елене крепкого здоровья, благополучия и новых блистательных побед!», - отметил глава Правительства РК.

Ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Twitter поздравил Елену Рыбакину с исторической победой на Уимблдоне, а затем переговорил с теннисисткой по телефону.

Напомним, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей Уимблдонского турнира. 9 июля в финальном матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут. По ходу игры Рыбакина исполнила четыре подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также Елена выиграла шесть очков и три гейма подряд.

Стоит отметить, что впервые в финале турнира Большого шлема одержал победу представитель Казахстана.

Фото: Reuters







