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Премьер-Министр РК поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
9 Июля 2022 09:32

Премьер-Министр РК поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Премьер-Министра Республики Казахстан.

«Уважаемые казахстанцы!

Сердечно поздравляю вас с важным для каждого мусульманина праздником – Курбан айт! Курбан айт – это священный праздник, призывающий мусульман к единству и миру. В этот праздник каждый мусульманин спешит совершить добрые дела, протянуть руку помощи и посвящает самые добрые пожелания близким. В этот священный день желаю каждой семье крепкого здоровья, благополучия , а нашей стране – мира и единства», - говорится в поздравлении Премьер-Министра РК.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт. Президент подчеркнул, что этот светлый праздник олицетворяет собой добро и милосердие, сострадание и гуманизм.

В этом году праздник Курбан айт пройдет с 9 по 11 июля.


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Автор:
Корреспондент

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