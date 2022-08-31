Премьер-Министр РК поставил задачи перед новым акимом Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В среду, 31 августа, по поручению Главы государства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и руководитель Администрации Президента РК Мурат Нуртлеу прибыли в город Актобе, где приняли участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Глава Правительства зачитал депутатам письмо Президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области – Ералы Тугжанова и Асхата Шахарова.

По результатам открытого голосования из 160 депутатов 104 проголосовало за кандидатуру Е. Тугжанова, за А. Шахарова отдали голос 56 депутатов.

После завершения собрания глава Правительства представил активу региона нового руководителя.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что перед руководством области стоит задача по качественному выполнению Комплексного плана социально-экономического развития региона до 2025 года, принятого по поручению Главы государства.

Ключевыми шагами в развитии региональной экономики, по словам Премьер-Министра, должны стать запуск новых инвестиционных проектов, что позволит создать постоянные рабочие места, и модернизация автодорог.

«Наша главная цель – улучшение благосостояния населения. В этой связи акимату области необходимо держать на особом контроле реализацию и разработку крупных проектов, способных дать импульс развитию региона», — сказал Алихан Смаилов.

При этом глава Правительства подчеркнул, что решение социальных вопросов, включая обеспечение питьевой водой, электроэнергией, устранение нехватки ученических мест и улучшение сферы ЖКХ, также должно быть в центре внимания руководства области.

Кроме того, Алихан Смаилов поблагодарил ранее занимавшего пост акима региона Ондасына Уразалина за большой вклад в социально-экономическое развитие Актюбинской области.

Указом Главы государства Тугжанов Ералы Лукпанович назначен акимом Актюбинской области, он освобожден от должности заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.