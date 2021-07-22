Премьер-Министр РК посетил с рабочей поездкой Актюбинскую область

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 21-22 июля 2021 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Актюбинскую область, в ходе которой ознакомился с социально-экономическим развитием региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Глава Правительства посетил завод ТОО «Зерде-Керамика Актобе», находящийся в индустриальной зоне «Актобе». Мощность предприятия – 5 млн кв. м. керамогранита и керамической плитки в год. Объем инвестиций в проект составляет 9,2 млрд тенге, ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал текущего года. На предприятии создано более 200 рабочих мест.

А. Мамин ознакомился с работой завода АО «Актюбрентген», производственная мощность которого составляет 122 рентгеновских аппарата и комплекса в год. Часть продукции экспортируется в Россию, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

В текущем году мерами государственной поддержки будет охвачено более 3,3 тыс. субъектов МСБ Актюбинской области. Глава Правительства ознакомился с работой швейной фабрики ТОО «ПО Глобал-Спецодежда», где работают порядка 200 человек. Предприятие ежегодно производит до 1,2 млн изделий. Налажено производство широкой номенклатуры спецодежды, средств защиты, утеплителей для производства спецодежды.

Премьер-Министр проинспектировал развитие энергетического потенциала региона. А. Мамин посетил АО «Актобе ТЭЦ», где в настоящее время идет строительство газотурбинной установки мощностью 57 МВт с котлом-утилизатором. Реализация проекта даст возможность увеличить мощность станции до 175 МВт. Завершение работ запланировано в декабре 2021 года.

В пос. Бадамша Каргалинского района Аскар Мамин ознакомился с деятельностью ветровой электростанции ТОО «Arm Wind». В настоящее время ведется строительство второй очереди ветровой электростанции. Станция ежегодно будет производить порядка 400 ГВт электроэнергии. Объем инвестиций 2-ой очереди проекта составляет 85 миллионов долларов, срок завершения - сентябрь текущего года.

Премьер-Министр проинспектировал развитие энергетического потенциала региона. А. Мамин посетил АО «Актобе ТЭЦ», где в настоящее время идет строительство газотурбинной установки мощностью 57 МВт с котлом-утилизатором. Реализация проекта даст возможность увеличить мощность станции до 175 МВт. Завершение работ запланировано в декабре 2021 года.

В пос. Бадамша Каргалинского района Аскар Мамин ознакомился с деятельностью ветровой электростанции ТОО «Arm Wind». В настоящее время ведется строительство второй очереди ветровой электростанции. Станция ежегодно будет производить порядка 100 МВт электроэнергии. Объем инвестиций составляет $85 млн, срок завершения – сентябрь текущего года.

Также Премьер-Министру РК А. Мамину была презентована региональная программа развития рыбной отрасли Актюбинской области до 2030 года. За 10 лет в отрасль планируется привлечь 37 млрд тенге частных инвестиций, увеличить число хозяйств до 72 субъектов с созданием более 400 новых рабочих мест.

В ходе посещения тепличного комплекса ТОО «Green Capital Kazakhstan» Премьер-Министру была представлена текущая ситуация по производству тепличной продукции и перспективы дальнейшего развития данной отрасли. За последние три года в Актюбинской области введено 8 новых теплиц. До 2025 года планируется реализовать еще два крупных проекта на общую сумму 17 млрд тенге. Ожидается, что это обеспечит рост объема производства тепличной продукции на 40 %.

По итогам 6 месяцев т.г. объем промышленного производства в Актюбинской области вырос, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, на 8,2% — до 997,2 млрд тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 116,9 млрд тенге (+2,6%), объем строительных работ – 76,9 млрд тенге (+5,4%), введено в эксплуатацию 366,5 тыс. кв.м. жилья (+4,1%). Рост инвестиций в основной капитал составил 11,9%, привлечено 292,8 млрд тг. До конца 2021 г. планируется реализовать 31 инвестпроект на сумму 125,7 млрд тг.