Премьер-Министр РК поручил разработать меры господдержки ВИЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

О проводимой работе в этом направлении доложил министр энергетики К.Бозумбаев, взаимодействии с рынком возобновляемой энергии – председатель правления АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» Б.Кажиев, влиянии объектов ВИЭ на экологию – Министр экологии, геологии и природных ресурсов М. Мирзагалиев, работе регионов по развитию ВИЭ – акимы Жамбылской области А. Мырзахметов и Восточно-Казахстанской области Д. Ахметов.

В Казахстане действуют 83 объекта ВИЭ установленной мощностью 936,8 МВт, в том числе 18 ветровых, 27 солнечных, 35 гидроэлектростанций и 3 биоэлектростанций. Из них только в текущем году введено 15 объектов мощностью 405,17 МВт. До конца т.г. планируется ввести в эксплуатацию 4 объекта ВИЭ мощностью 104,8 МВт – 1 ветровую электростанцию в Северо-Казахстанской области, 2 солнечные электростанции в Кызылординской области и 1 ГЭС в Восточно-Казахстанской области, что повысит суммарную мощность объектов ВИЭ до 1042 МВт – почти в 2 раза больше показателя 2018 года (531,63 МВт). К 2025 году будут действовать не менее 3000 МВт установленных мощностей ВИЭ.

«Как показывает мировая практика, на сегодняшний день развитие альтернативных источников энергии – это важнейший тренд по привлечению инвестиций и улучшению экологии. За последние десять лет мировые мощности ВИЭ увеличились вчетверо – с 414 ГВт до 1650 ГВт, глобальные инвестиции за этот же период вскоре достигнут $2,6 трлн. В Казахстане к концу текущего года будут работать уже 87 объектов ВИЭ на 1042 МВт. Инвестиции составили 406 млрд тг», - сказал А.Мамин.

Премьер-Министр отметил, что Казахстан провел международные аукционные торги для реализации проектов ВИЭ установленной мощностью 3 тыс. МВт, в которых приняли участие 138 компаний из 12 стран мира.

«Сейчас снижаются цены на ветровую и солнечную электроэнергию. Для более широкого применения ВИЭ поручаю разработать меры господдержки, стимулирующие их развитие», - сказал А.Мамин.

Глава Правительства для улучшения инвестиционной привлекательности проектов ВИЭ поручил Министерству энергетики предусмотреть с учетом международного опыта соответствующие поправки в действующее законодательство.

Премьер-Министр подчеркнул, что лидерами по количеству ВИЭ является Алматинская, Жамбылская области, Восточный Казахстан, тогда как, например, в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях нет ни одного действующего объекта возобновляемой энергетики.