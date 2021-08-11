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Премьер-Министр РК поручил расширять сферу применения приложения Ashyq

11 Августа 2021 09:42
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Премьер-Министр РК поручил расширять сферу применения приложения Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин на заседании Правительства поручил дальше расширять сферу применения приложения Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нужно обеспечить соблюдение населением ограничительных мер, особенно масочного режима. Для этого активизировать работу мониторинговых групп, нарушители должны быть привлечены к ответственности. Количество субъектов предпринимательства, участвующих в системе Ashyq, постоянно увеличивается. Их число выросло в 5 раз - с 21 тысячи до 101 тысячи», - сказал Аскар Мамин.

По словам Премьер-Министра, это дает возможность бизнесу продолжать свою деятельность.

«Поэтому необходимо и далее расширять сферы применения приложения Ashyq», - сказал Премьер-Министр РК.

Ранее первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков попросил у Премьер-Министра разрешить работать в выходные дни добросовестным участникам проекта Ashyq.



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Автор:

Арайлым Мұрат

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