Премьер-Министр РК поручил повысить охват населения вакцинацией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

С докладами выступили министр здравоохранения Алексей Цой, акимы г. Нур-Султан Алтай Кульгинов, Алматинской области — Амандык Баталов, Западно-Казахстанской области — Гали Искалиев, Павлодарской области — Абылкаир Скаков.

В Казахстане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, особенно в Алматы, Нур-Султане и Западно-Казахстанской области, которые вошли в «красную зону». Растет число заболевших в Алматинской, Карагандинской, Акмолинской и Атырауской областях. Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,1. Загруженность инфекционных больниц — 24%, реанимационных коек — 16%. За прошедшие сутки зарегистрированы 954 случая КВИ+ и 7 случаев КВИ-.

В стране налажен выпуск российской вакцины и ожидается регистрация отечественной вакцины. Вакцинация населения началась в феврале. К настоящему времени провакцинированы свыше 95 тысяч человек. Первыми стали медицинские работники, затем педагоги, сотрудники силовых структур. Все получившие вакцину имеют хорошее самочувствие, показали нормальную переносимость препарата и отсутствие побочной реакции.

В апреле будет значительно расширено количество вакцинируемых, в т.ч. среди представителей старшего поколения. Глава Правительства отметил, что обеспечение доступности и массовости вакцинации является первостепенной задачей в борьбе с пандемией.

«Вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет у населения и ограничить дальнейшее распространение инфекции. Именно этот фактор является весьма важным в борьбе с пандемией, а также восстановлении экономического роста», — сказал А. Мамин.

В целях увеличения количества вакцинируемых Премьер-Министр поручил дополнительно развернуть прививочные кабинеты с необходимыми условиями для хранения и транспортировки вакцины, усилить информационно-разъяснительную работу с гражданами. «На сайтах акиматов нет подробной информации о вакцинации, ее пользе, адресах прививочных пунктов. Нужно организовать семинары среди общественности и медицинских работников для формирования среди населения правильного мнения о важности вакцинации», — сказал А. Мамин.

Министерству здравоохранения поручено до конца марта т.г. провести контроль готовности прививочных пунктов и решить все вопросы для своевременной доставки необходимого количества вакцины.

Акиматам регионов дано поручение обеспечить соблюдение населением ограничительных мер, особенно в массовых коллективах и организациях образования, не допускать проведения увеселительных мероприятий с большим скоплением людей, совместно с министерствами внутренних дел, здравоохранения — усилить работу мониторинговых групп и строго привлекать к ответственности нарушителей. Министерству здравоохранения совместно с акиматами поручено оперативно реагировать на очаги заболеваемости и корректировать ограничительные меры.

«Все контактные лица с заболевшим должны находиться под контролем с обязательным проведением тестирования на коронавирус. При этом не снижать уровень проводимых ежедневных ПЦР- тестирований», — сказал А. Мамин.

