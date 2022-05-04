4 Мая 2022 11:30

Премьер-Министр РК поручил полностью обеспечить население чистой водой до конца 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил в срочном порядке актуализировать комплексные планы водоснабжения и призвал по итогам 2022 года обеспечить сельских жителей качественной питьевой водой на уровне 94,7%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение городов и сёл качественной питьевой водой – это одна из самых важных задач. До конца 2025 года 100% населения должно быть обеспечено чистой питьевой водой. Учитывая высокую социальную значимость вопросов водообеспечения, акиматам следует активизировать работу по достижению планов подведения соответствующей инфраструктуры в селах и городах. Все эти работы должны быть профинансированы в приоритетном порядке», - сказал в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

По словам главы Правительства, надо наращивать работу по автоматизации и внедрению инновационных технологий в отрасль, что позволит обеспечить качественную эксплуатацию действующих и вновь вводимых объектов.

«Акимам регионов следует обратить внимание на содержание водопроводов, а также проработать возможность передачи их в доверительное управление в профильные организации. Проводимая работа акиматов по подведению сетей водоснабжения внутри населенных пунктов должна быть синхронизирована с планами по подведению инфраструктуры групповых водопроводов до их границ. Мы знаем, что некоторые проекты по строительству групповых водопроводов реализуются годами. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону», - заявил Алихан Смаилов.

Премьер-Министр отметил, что из 10 долгостроев уже 7 сданы в эксплуатацию. Остальные 3 долгостроя будут сданы в текущем году.

«Во многом, это следствие некачественной разработки проектной документации и последующее удорожание проекта, споры между заказчиком и подрядными организациями, отсутствие координации. При реализации новых проектов необходимо учесть подобные факты и обеспечить своевременное достижение поставленных задач. В целом, отмечу, что обеспечение населения водой в стране идет хорошими темпами», - сказал Алихан Смаилов.

Он поручил обеспечить население качественной питьевой водой в селах на уровне 94,7%, а в городах 98,5% по итогам текущего года.

«В этой связи поручаю акиматам регионов в ускоренном порядке актуализировать комплексные планы водоснабжения, а по аварийным водопроводам - принять незамедлительные меры по их ремонту. В этом вопросе каждая своевременно принятая мера будет иметь эффект для населения», - отметил Премьер-Министр.

В рамках реализации региональной политики по водоснабжению акиматам Туркестанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областей в 2023 году Алихан Смаилов поручил завершить поисково-разведочные работы и разработку проектно-сметной документации. Все это, по словам главы Правительства, напрямую влияет на качественное достижение плановых показателей водоснабжения населенных пунктов.

«Для обеспечения надлежащей эксплуатации вновь созданной и действующей инфраструктуры водоснабжения министерствам национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами регионов необходимо утвердить единые требования к эксплуатирующим организациям, осуществляющим водоснабжение в селах. Таким образом, мы полностью приведем в соответствие работу обслуживающих организаций на местах», - резюмировал он.