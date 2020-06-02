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Премьер-Министр РК поручил обеспечить прозрачность и открытость ЕНТ

2 Июня 2020 11:08
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Премьер-Министр РК поручил обеспечить прозрачность и открытость ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить прозрачность и открытость ЕНТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все должно проходить в спокойной обстановке, чтобы выпускники были сосредоточены только на самом тестировании. Традиционно для родителей следует организовать онлайн-трансляцию тестирования, тем самым будет обеспечиваться прозрачность и открытость процесса ЕНТ», - сказал Аскар Мамин на заседании Првительства.

Глава Кабмина также поручил министерствам образования и науки, здравоохранения, внутренних дел и акиматам регионов обеспечить качественное проведение ЕНТ и неукоснительное соблюдение санитарных требований.

Министерству информации поручено провести широкомасштабную информационно-разъяснительную работу по проведению ЕНТ в текущих условиях.

Акиматам регионов дано поручение обеспечить безопасность прохождения тестирования, организацию подвоза выпускников с соблюдением норм перевозки, исключить массовые скопления людей перед пунктами проведения ЕНТ.

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Ключевые слова: Правительство РК, Образование,
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Автор:

Серик Сабеков

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