-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Премьер-Министр РК поручил обеспечить прозрачность и открытость ЕНТ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить прозрачность и открытость ЕНТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Все должно проходить в спокойной обстановке, чтобы выпускники были сосредоточены только на самом тестировании. Традиционно для родителей следует организовать онлайн-трансляцию тестирования, тем самым будет обеспечиваться прозрачность и открытость процесса ЕНТ», - сказал Аскар Мамин на заседании Првительства.
Глава Кабмина также поручил министерствам образования и науки, здравоохранения, внутренних дел и акиматам регионов обеспечить качественное проведение ЕНТ и неукоснительное соблюдение санитарных требований.
Министерству информации поручено провести широкомасштабную информационно-разъяснительную работу по проведению ЕНТ в текущих условиях.
Акиматам регионов дано поручение обеспечить безопасность прохождения тестирования, организацию подвоза выпускников с соблюдением норм перевозки, исключить массовые скопления людей перед пунктами проведения ЕНТ.
- Как ведется подготовка к ЕНТ, рассказал Асхат Аймагамбетов
- Вопрос занятости имеет первостепенное значение — Аскар Мамин
- Родителям запрещено ожидать детей на территории пунктов сдачи ЕНТ
- В каких случаях результаты ЕНТ не будут зачитываться
- О новшествах в ЕНТ сообщил глава Минобразования
- Когда и как проведут ЕНТ, рассказал Асхат Аймагамбетов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана