Премьер-Министр РК поручил модернизировать информационные системы налогового администрирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил принять действенные меры по модернизации информационных систем налогового администрирования и их интеграции с другими госорганами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства на расширенном заседании Правительства поручил разработать предложения по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования, основанные на цифровых решениях. Министерству финансов совместно с Министерством цифрового развития поручаю принять действенные меры по модернизации информационных систем налогового администрирования и их интеграции с другими госорганами с применением современных методов, в том числе блокчейн и больших данных», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Глава Кабмина пояснил, что для удобства налогоплательщиков и бизнеса следует активно продвигать разработанные бесплатные мобильные приложения «Е-Salyq Azamat» (Налоговый кошелек) и «E-Salyq Business».

«В рамках поручения Главы государства Министерству финансов необходимо качественно проработать вопрос автоматического заполнения отчетности для индивидуальных предпринимателей при использовании ими онлайн-ККМ и POS-терминалов», - подчеркнул Аскар Мамин.