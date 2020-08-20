Премьер-Министр РК обсудил с участниками проекта «Ел үміті» предложения по реформированию экономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина состоялось совещание с участниками Программы подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями, которая реализуется в рамках инициативы Елбасы «Ел үміті» и нацелена на качественное исполнение Плана нации «100 конкретных шагов». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В мероприятии приняли участие помощник Президента – секретарь Совета Безопасности РК Асет Исекешев и около 300 специалистов – менторы и команды менеджеров изменений, лидеры которых презентовали новые подходы и идеи для решения 37 конкретных задач в 11 отраслях государственной политики: образование, геологоразведка, торговля и логистика, промышленность, включая новые индустрии, строительство, региональное развитие, здравоохранение, медиа-сфера, сельское хозяйство, туризм и водные ресурсы.

Премьер-Министр отметил, что отбор участников Программы производился в соответствии с основными направлениями работы Правительства на среднесрочную перспективу: повышение самодостаточности национальной экономики, формирование Казахстана как регионального продуктового хаба, разработка новых подходов к привлечению качественных инвестиций, создание сильного предпринимательского класса, активное продвижение казахстанского экспорта, обеспечение ускоренной цифровизации, развитие образования и передовой науки, усиление системы здравоохранения, дальнейшее комплексное наращивание инфраструктуры.

«Инвестиции в образование и развитие человека являются основным фактором устойчивого и долгосрочного экономического роста. За каждой успешной идеей, практикой, реформой стоит именно человек. Каждый из вас обладает потенциалом, профессиональными знаниями и, самое главное, желанием внести личный вклад в процветание Казахстана», — сказал А. Мамин.



Глава Правительства поручил членам Правительства уделить особое внимание регулярным рабочим встречам со своими отраслевыми командами и оказывать необходимое содействие в реализации поставленных задач.

«Необходимо конкретизировать предложения и разработать четкие планы их внедрения», — подчеркнул А. Мамин.

Программа подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями инициирована Фондом Нурсултана Назарбаева, и реализуется совместно с Проектным офисом Правительства РК.

Цель программы – выработка конкретных предложений для трансформации ключевых отраслей экономики. По итогам проведенного в начале т.г. конкурса из 2958 претендентов были отобраны 230 экспертов, обладающих большим практическим опытом работы, в том числе в ведущих национальных и зарубежных организациях. В качестве менторов в программе участвуют свыше 50 специалистов, представляющих как государственный, так и частный сектор Казахстана, США и стран Европы. Участники программы не только вносят вклад в развитие страны, решая отраслевые задачи, но и улучшают свои отраслевые и лидерские компетенции в ходе тренинговых и коучинговых мероприятий.