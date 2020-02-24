Премьер-Министр РК обсудил с председателем Коллегии ЕЭК актуальные вопросы развития ЕАЭС
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича, приступившего к исполнению своих обязанностей 1 февраля т.г., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
«Как вы знаете, идея евразийской интеграции принадлежит Первому Президенту Казахстана – Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет большое внимание дальнейшему развитию Евразийского экономического союза» , — сказал А. Мамин.
За период функционирования ЕАЭС взаимная торговля Казахстана со странами-партнерами выросла на 23,3% - с $16,3 млрд до $20,1 млрд. Приток инвестиций из стран ЕАЭС превысил $5,5 млрд, количество совместных предприятий увеличилось почти в 2 раза, до 12 тысяч.
Вместе с тем, Глава Правительства отметил наличие большого количества барьеров – 66 препятствий – в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС.
«Необходимо вести системную работу по устранению барьеров, обеспечению классических «четырех свобод» (товаров, услуг, капитала, рабочей силы) и повышению показателей взаимной торговли. Это позволит деловым кругам и, в целом, населению стран-участниц ЕАЭС почувствовать реальную пользу от интеграционного проекта» , — сказал А. Мамин.
Стороны обсудили ход подготовки проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, совершенствование единой базы технического регулирования в рамках ЕАЭС, а также вопросы соблюдения регламента работы ЕЭК.
Во встрече приняли участие первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК А. Смаилов, министр торговли и интеграции РК Б. Султанов и руководитель секретариата председателя Коллегии ЕЭК В. Зиновский.
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