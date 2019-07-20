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Премьер-Министр РК дал старт экологической акции «Бірге – Таза Қазақстан»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в экологической акции «Бірге – Таза Қазақстан» по очистке Кояндинского водохранилища г. Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.
Поприветствовав участников экологической акции, глава Правительства РК отметил значимость мероприятия и призвал акимов всех регионов, экологических активистов, молодежные организации и волонтеров поддержать данную инициативу.
«Я уверен, что акция получит широкое распространение, станет общереспубликанской и найдет отклик среди граждан. Акция «Бірге – Таза Қазақстан» позволит улучшить экологическую обстановку в стране» подчеркнул Аскар Мамин.
В акции приняли участие более 1200 человек. В их числе члены Правительства РК, аким г.Нур-Султан, аким Акмолинской области, представители государственных и общественных организаций, дипломатического корпуса, местных исполнительных органов, студенты, волонтеры.
Участники акции очистили от мусора прибрежную к водохранилищу территорию, установили специальные баки для сбора. В желтые контейнеры складировались отходы, подлежащие переработки, в зеленые — не подлежащие переработке.
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