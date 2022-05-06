6 Мая 2022 17:33

Премьер-Министр РК дал поручения по развитию Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

С докладами выступили аким области Кумар Аксакалов, министры национальной экономики Алибек Куантыров, индустрии и инфраструктурного развития — Каирбек Ускенбаев, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, вице-министры энергетики, финансов, образования и науки, экологии, геологии и природных ресурсов.

Заслушав выступающих, Премьер-Министр РК отметил, что по поручению Главы государства в мае прошлого года был принят Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области до 2025 года, на который предусмотрено 1,8 трлн тенге.

План позволит реализовать ряд важных проектов, в том числе по выпуску новой продукции, создать постоянные рабочие места, качественно изменить жизнь жителей области в целом.

«Одной из основных задач, стоящих перед руководством региона, является своевременная и качественная реализация намеченных проектов, так как они должны дать дополнительный импульс социально-экономическому развитию. Для достижения этой цели со стороны Правительства оказывается вся необходимая поддержка», — сказал Алихан Смаилов.

Так, в 2022 году на развитие Северо-Казахстанской области предусмотрены расходы в сумме 108,6 млрд тенге. При уточнении республиканского бюджета будет дополнительно выделено еще 72,7 млрд тенге.

«В первую очередь эти расходы должны пойти на развитие социальной и инженерной инфраструктуры региона. Для достижения качественных результатов в этом направлении необходимо обеспечить эффективное освоение выделяемых средств», — подчеркнул Премьер-Министр РК.

В ходе совещания Алихан Смаилов обратил внимание и на ряд других вопросов. Указав на резкий рост цен на продовольственные товары в мире, глава Правительства сказал, что задача руководства всех госорганов и регионов – минимизировать негативное влияние и не допустить необоснованного повышения цен на внутреннем рынке.

«В Северо-Казахстанской области с начала года цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 12,6%. Во избежание дефицита продовольствия и роста цен следует максимально эффективно использовать все имеющиеся инструменты. Акимату необходимо усилить контроль над ценовой надбавкой, чтобы она составляла не более 15%», — поручил Премьер-Министр РК.

Алихан Смаилов добавил, что для ввоза раннеспелых овощей из южных регионов и соседних стран Центральной Азии требуется заключать прямые договоры. Кроме того, через торговые сети нужно широко использовать механизм «оборотной схемы», а через форвардный механизм – заключать прямые соглашения на поставку сельскохозяйственной продукции.

По словам Премьер-Министра, в области реализуется пул из 37 инвестиционных проектов общей стоимостью 320 млрд тенге. Благодаря им будет создано более 4 тысяч новых постоянных рабочих мест.

«В этом году планируется реализовать 19 инвестпроектов на 36,2 млрд тенге с созданием более 1 тыс. новых рабочих мест. Акимату области необходимо обеспечить качественную реализацию всех проектов в запланированные сроки», — подчеркнул глава Правительства РК.

Подводя итоги совещания, Алихан Смаилов поручил министерствам индустрии и инфраструктурного развития, финансов и национальной экономики: до конца июля 2022 года завершить корректировку стоимости проектно-сметной документации по участку автомобильной дороги республиканского значения «Петропавловск – Курган»; до конца 2023 года – завершить все работы по реконструкции данного участка; до конца текущего года – обеспечить высокую долю дорог в нормативном состоянии.

Резюмируя итоги совещания, Премьер-Министр отметил, что перед руководством Северо-Казахстанской области поставлены большие и ответственные задачи, которые необходимо решить максимально эффективно.