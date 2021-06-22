Премьер-Министр РК Аскар Мамин сделал прививку против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин 21 июня вакцинировался против коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Глава Правительства получил вакцину «Спутник V», произведенную на Карагандинском фармацевтическом заводе. После вакцинации Аскар Мамин отметил, что чувствует себя хорошо, никаких побочных эффектов нет.

На сегодняшний день в Казахстане более 2,8 млн человек вакцинированы первым компонентом, более 1,7 млн человек – вторым компонентом.

