РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:58, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Премьер-Министр РК Аскар Мамин сделал прививку против коронавируса

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин 21 июня вакцинировался против коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Глава Правительства получил вакцину «Спутник V», произведенную на Карагандинском фармацевтическом заводе. После вакцинации Аскар Мамин отметил, что чувствует себя хорошо, никаких побочных эффектов нет.

    На сегодняшний день в Казахстане более 2,8 млн человек вакцинированы первым компонентом, более 1,7 млн человек – вторым компонентом.

    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:05
    Уличных торговцев защитили в Уральске
    Сегодня, 11:57
    Портреты лучших педагогов появились на билбордах Астаны
    Сегодня, 11:56
    Убил и закопал во дворе: суд вынес приговор павлодарцу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!