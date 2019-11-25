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Премьер-министр РФ встретился с главами информагентств СНГ

25 Ноября 2019 22:05
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Премьер-министр РФ встретился с главами информагентств СНГ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В рамках информсовета стран СНГ глава российского правительства в здании российского информагентства ТАСС провел встречу с руководителями информационных агентств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.

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Дмитрий Медведев поприветствовал участников 27-го заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ, которое впервые за долгое время прошло именно в Москве. Премьер России отметил необходимость в проведении подобных встреч для сохранения единого информационного пространства. Дмитрий Медведев отметил развитие агентства ТАСС, которое, по его мнению, работает в современном ключе.

Глава правительства России поднял проблему фейковых новостей и подчеркнул необходимость проверки информации. «Если за информацией стоит государственная система, то понятно, что источник информации подлежит доверию», - подчеркнул премьер-министр России.

«В современный век, в век информации верифицированные источники информации являются исключительно важными. Здесь не должно быть никаких иллюзий», - сказал он.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что можно кому-то доверять или нет, критически относиться к государственным СМИ, но даже те, кто находится в оппозиции, понимают, что если за новостью стоит государственное информационное агентство, то в таком сообщении как минимум просчитаны минусы публикации сомнительной информации. Более того, по словам Медведева, государственные СМИ стараются избегать таких публикаций.

Фото: tass.ru

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Ключевые слова: СНГ, СМИ,
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