Премьер-Министр провел совещание по вопросам занятости и развития сферы образования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Үкімет үйі Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам текущего статуса работ в рамках проектного управления Третьей модернизации Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz

В ходе совещания обсуждены предварительные итоги работы за первое и планы на второе полугодие 2018 года по достижению индикаторов и исполнению мероприятий по направлениям производительная занятость и развитие сферы образования.

Министр образования и науки Е. Сагадиев доложил о проводимой работе по планированию и прогнозированию трудовых ресурсов, изменению содержания образовательных программ высшего, технического и профессионального образования (ТиПО) с учетом потребностей новой экономики, а также о мерах по либерализации образовательных услуг и привлечения инвестиций, привлечению иностранных студентов.