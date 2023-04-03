Премьер-Министр представил нового руководителя коллективу МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов представил коллективу Министерства иностранных дел нового руководителя – заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Алихан Смаилов отметил, что в свете геополитических реалий работа внешнеполитического ведомства обретает еще большее значение. Посредством дипломатических рычагов МИД РК вносит существенный вклад в укрепление взаимовыгодных отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья и развитие национальной экономики.

«Результаты деятельности МИД оказывают прямое влияние на всех нас. Президентом перед ведомством обозначены важные цели, желаю всему коллективу успехов в их достижении», — сказал он.

Премьер-Министр выразил уверенность, что Мурат Нуртлеу, обладающий большим опытом работы на ответственных руководящих должностях, сможет обеспечить выполнение поставленных Главой государства задач.

Как сообщалось, Мурат Нуртлеу назначен заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел РК.