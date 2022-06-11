11 Июня 2022 15:55

Премьер-Министр поставил приоритетные задачи перед руководством Жетысуской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В субботу, 11 июня, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Талдыкорган для участия в собрании депутатов маслихатов всех уровней области Жетісу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Выступая перед депутатами, Алихан Смаилов напомнил, что Указом Главы государства создана новая область Жетісу и поздравил их с этим историческим событием. После Премьер-Министр РК представил акима Бейбита Исабаева активу региона.

В своем выступлении глава Правительства отметил, что перед руководством области стоит задача в оперативном порядке решить вопросы стабильного функционирования органов управления и учреждений, оказывающих госуслуги.

Кроме того, для повышения благосостояния и качества жизни граждан нужно планомерно вести работу по экономическому развитию региона.

В этом ключе перспективными направлениями Премьер-Министр назвал сельскохозяйственное производство, обрабатывающую промышленность и туристическую отрасль.

«Необходимо проанализировать сильные стороны экономики региона и определить инвестиционные проекты, которые дадут быстрый толчок развитию Жетісу», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Также глава Правительства обозначил важность решения актуальных социальных вопросов местных жителей, включая обеспечение качественной питьевой водой, жильем, электро- и газоснабжением, а также своевременный ремонт дорог и общественных объектов.

«Решение социальных вопросов жителей региона должно быть у местных исполнительных органов на первом плане. При этом работу нужно выстраивать на основе эффективного диалога с народом и в соответствии с задачами, обозначенными Президентом страны в концепции «Жаңа Қазақстан», — заключил Алихан Смаилов.

8 июня текущего года Жетысуская область с административным центром в городе Талдыкоргане официально образована путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели.