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Премьер-Министр поручил внести предложения по новым тарифам на воду

Автор:  
Анеля Касымова
2 Мая 2023, 11:19
Премьер-Министр поручил внести предложения по новым тарифам на воду Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Алихан Смаилов дал ряд поручений по вопросам обеспечения водой населения Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях рационального водопотребления Министерству национальной экономики совместно с министерствами индустрии и экологии в месячный срок внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду», - сказал он во время заседания Правительства.

При этом глава Кабмина подчеркнул, что важно учесть необходимость направления вырученных средств на модернизацию инфраструктуры, в том числе на внедрение цифровых технологий водопользования.

Министерству индустрии совместно с Министерством экологии и акиматами регионов поручено провести мониторинг всей инфраструктуры водоснабжения в стране и в месячный срок внести в Правительство перечень объектов с высоким риском аварийности.

Также Министерству экологии совместно с акиматами регионов до конца года нужно обеспечить завершение всех «долгостроев» по питьевому водоснабжению.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика   Цены и тарифы   Вода  
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