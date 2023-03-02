Премьер-Министр поручил ускорить проработку мер по проблемам горно-металлургической отрасли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ряд актуальных вопросов деятельности горно-металлургических компаний и развития отрасли в целом рассмотрен на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

Участники обсудили планы по запуску новых инвестиционных проектов, разработке перспективных месторождений и развитию железнодорожной инфраструктуры для перевозок сырья и топлива.

Кроме того, затронуты вопросы тарифообразования на железнодорожные перевозки, наращивания экспорта продукции, обеспечения промышленных объектов газом и ряд других.

В совещании приняли участие руководители нацкомпаний «Қазақстан темір жолы» и QazaqGaz, а также центральных госорганов.

Премьер-Министр поручил уполномоченным ведомствам ускорить проработку мер по проблемным вопросам, поднимаемым представителями бизнеса, и представить конкретные предложения на следующем совещании.