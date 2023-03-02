Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Премьер-Министр поручил ускорить проработку мер по проблемам горно-металлургической отрасли

2 Марта 2023, 08:53
Премьер-Министр поручил ускорить проработку мер по проблемам горно-металлургической отрасли Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ряд актуальных вопросов деятельности горно-металлургических компаний и развития отрасли в целом рассмотрен на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

Участники обсудили планы по запуску новых инвестиционных проектов, разработке перспективных месторождений и развитию железнодорожной инфраструктуры для перевозок сырья и топлива.

photo


Кроме того, затронуты вопросы тарифообразования на железнодорожные перевозки, наращивания экспорта продукции, обеспечения промышленных объектов газом и ряд других.

В совещании приняли участие руководители нацкомпаний «Қазақстан темір жолы» и QazaqGaz, а также центральных госорганов.

photo


Премьер-Министр поручил уполномоченным ведомствам ускорить проработку мер по проблемным вопросам, поднимаемым представителями бизнеса, и представить конкретные предложения на следующем совещании.


Новости по теме
50 типовых комплексов пограничных подразделений построят в Казахстане
Алихан Смаилов поручил оперативно устранить барьеры для провоза грузов из Китая
Необходимо выработать «нулевую терпимость» общества к наркотикам - Алихан Смаилов
Теги:
Читайте также
50 типовых комплексов пограничных подразделений построят в Казахстане
В Казахстане расширили возможности по запуску новых проектов для крупных инвесторов
Алихан Смаилов поручил оперативно устранить барьеры для провоза грузов из Китая
Необходимо выработать «нулевую терпимость» общества к наркотикам - Алихан Смаилов
Проект Концепции молодежной политики поддержало Правительство
В Казахстане продолжится стабилизация цен на социально значимые продукты – Алихан Смаилов
Важно сохранить темпы роста экономики – Премьер-Министр Казахстана
125-летие Каныша Сатпаева отметят в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Наводнение в Турции: каковы масштабы бедствия
2 Детский сад в Алматы проверяют после видео с питанием малышей
3 Трех человек спасли с затопленной окраины в Актобе
4 Уменьшатся вычеты за обслуживание из пенсионных накоплений казахстанцев
5 Массовый выброс дельфинов произошел на Атлантическом побережье Франции

Лента новостей