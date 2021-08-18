+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 26 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Премьер-Министр поручил усилить темпы вакцинации в четырех областях РК

18 Августа 2021 09:48
Поделиться:
Премьер-Министр поручил усилить темпы вакцинации в четырех областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил значительно усилить темпы вакцинации в Мангистауской, Атырауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая поручил Премьер-Министр РК
Премьер-Министр РК: Главная задача – своевременное и качественное проведение уборки без потерь Аскар Мамин поручил Минсельхозу держать ситуацию по обеспечению кормами на особом контроле До конца августа КТЖ сохранит льготный тариф на перевозку кормов

«В целом эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Индекс репродуктивности вируса составил 0,97. Занятость инфекционных коек составляет 53% и реанимационных - 47%. Всего вакцинировано свыше 6,1 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито более 4,8 млн человек. Необходимо отметить хорошие темпы вакцинации в городах Алматы, Шымкент и Туркестанской области», - сказал Премьер-Министр на заседании Правительства.

Вместе с тем, Аскар Мамин поручил значительно усилить темпы вакцинации в Мангистауской, Атырауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях.

«Принимаются меры по пополнению запасов вакцин. В рамках подготовки к новому учебному году необходимо завершить вакцинацию учителей к 25 августа и усилить контроль за готовностью учебных заведений», - поручил Премьер-Министр РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая поручил Премьер-Министр РК
Премьер-Министр РК: Главная задача – своевременное и качественное проведение уборки без потерь
Аскар Мамин поручил Минсельхозу держать ситуацию по обеспечению кормами на особом контроле
До конца августа КТЖ сохранит льготный тариф на перевозку кормов
Популярное
1 Женщину с запущенной формой рака спасли в Алматы
2 Карантин в Алматы продлевают до 1 сентября – Бекшин объяснил почему
3 46 человек наказаны за двойное гражданство в Павлодарской области
4 В Шымкенте не будут встречать беженцев из Афганистана – акимат
5 Месячный ребенок умер от коронавируса в Алматы
6 При каких условиях школы Алматы перейдут на онлайн-формат
Читайте также
Свыше 41 тысяч тонн дизельного топлива на заготовку кормов выделено регионам РК
3,6 млрд тенге выделили Мангистауской и Кызылординской областям на покупку кормов
Женщину с запущенной формой рака спасли в Алматы
Карантин в Алматы продлевают до 1 сентября – Бекшин объяснил почему
46 человек наказаны за двойное гражданство в Павлодарской области
В Шымкенте не будут встречать беженцев из Афганистана – акимат
Месячный ребенок умер от коронавируса в Алматы
При каких условиях школы Алматы перейдут на онлайн-формат
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив