Премьер-Министр поручил своевременно реализовать проекты по охвату населения интернетом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить своевременную реализацию проектов по охвату интернетом населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество активных пользователей существенно растет. Поэтому в рамках реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан» доля пользователей сети будет доведена до 88%, а уровень цифровой грамотности - до 83%. Реализация поставленных задач к концу текущего года позволит обеспечить широкополосным интернетом 5 163 сельских населенных пункта», - отметил Аскар Мамин по итогам заседания Правительства.

Глава Кабмина добавил, что это откроет в селах доступ для более 7,6 млн человек к онлайн-образованию, телемедицине, госуслугам, а также к электронной торговле.

«В этой связи поручаю Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с операторами связи принять все необходимые меры по своевременной реализации проектов по обеспечению интернетом в запланированных населенных пунктах. Акиматам регионов поручаю оперативно решать вопрос по отводу земли под строительство антенно-мачтовых сооружений для прокладки линий связи, а также обеспечению электроэнергией», - заключил Аскар Мамин.