Премьер-Министр поручил провести интеграцию НТС с информсистемами госорганов

11 Января 2023, 19:53

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании коллегии Министерства торговли и интеграции Алихан Смаилов поручил обеспечить качественное и своевременное исполнение плана мероприятий по созданию национальной товаропроводящей системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Возможность анализа процессов ценообразования и мониторинга баланса товаров по стране крайне необходим для оперативного реагирования на торговые процессы. Важно автоматизировать процессы деятельности субъектов торговли, включая производителей, ритейлеров, складов и логистических сервисов», - сказал Премьер-Министр на заседании коллегии Минторговли.

Алихан Смаилов поручил провести полноценную интеграцию Национальной товаропроводящей системы с информационными системами заинтересованных государственных органов и участников торговой деятельности для полноценного анализа торговой сферы.

По словам Премьер-Министра, это необходимо не только для полноценного анализа, но и для того, чтобы продавцы, производители и торговцы могли видеть в этой единой информационной системе, кто продает, по какой цене, так как, по мнению главы Правительства, это тоже будет оказывать эффект на сдерживание цен и будет повышать доходы добросовестных предпринимателей.

Фото: primeminister.kz