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Премьер-Министр поручил провести аудит системы здравоохранения Казахстана

28 Января 2022 15:10
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Премьер-Министр поручил провести аудит системы здравоохранения Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам повышения эффективности системы здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Глава Правительства подверг критике систему координации и оценки контроля за эффективностью выделяемых средств в Министерстве здравоохранения и Фонде социального медицинского страхования (ФСМС).

В 2021 г. государственные расходы на здравоохранение составили 2,3 трлн тенге или 2,9% к ВВП. При этом около 90% средств республиканского бюджета на здравоохранение администрируется ФСМС.

Премьер-Министр подчеркнул, что все показатели ФСМС слишком общие и слабо отражают реальные потребности населения в медицинской помощи, а также медицинских организаций для их удовлетворения. В этой связи А. Смаилов поручил разработать четкую систему индикаторов эффективности расходования средств и контроля деятельности Фонда.

«Сегодня 100% медицинских услуг в регионах финансируется из Фонда, что ведет к размыванию ответственности за организацию медицинской помощи населению. Особенно это проявилось в конце прошлого года, когда возникли проблемы с финансированием и организацией службы скорой медицинской помощи в городах Алматы и Жанаозен», - сказал А. Смаилов, поручив начать поэтапную передачу финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) на местный уровень.

Глава Правительства отметил, что ФСМС необходимо постепенно уйти от администрирования государственных средств, сосредоточиться на вопросах развития страховой медицины и поиску дополнительных источников финансирования.

Премьер-Министр поручил в кратчайшие сроки провести независимый комплексный технический аудит и инвентаризацию инфраструктуры здравоохранения, включая оснащение оборудованием и медико-технологическими системами, разработать карту развития медицинской инфраструктуры регионов по таким приоритетным направлениям, как материнство и детство, онкология, травматология, кардио-, нейрохирургия, инфекционные заболевания.

А. Смаилов отметил необходимость разработки программы постдипломного обучения медицинского персонала, обеспечения системы здравоохранения кадрами, умеющими работать на современном оборудовании и осваивать новые технологии.

Глава Правительства поручил Министерству здравоохранения совместно с уполномоченными органами в кратчайшие сроки принять меры по совершенствованию системы управления, инвестиционного планирования, финансирования и межбюджетных отношений отрасли.

«Главная задача – сформировать эффективную систему здравоохранения. Все предложения должны войти в План действий Правительства на 2022 год, разработка и утверждение которого близится к завершению», - резюмировал А. Смаилов.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Здравоохранение  
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