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    13:40, 21 Март 2022 | GMT +6

    Премьер-министр поддержал предложение бизнеса по временному импорту товаров без маркировки на госязыке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане состоялось очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-Министра Казахстана Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

    Участники совещания обсудили меры технического регулирования в торговле в сложившихся условиях. В частности, представители бизнес-сообщества предложили временно отменить требования законодательства по креплению этикеток и вкладок на государственном языке в отношении импортируемых товаров.

    По словам участников заседания, принятие такого решения способно существенно сократить издержки бизнеса, связанные с разработкой, тиражированием и креплением этикеток.

    В качестве альтернативы предложено на временной основе использовать товарные QR-коды, на прилавках, содержащие всю необходимую информацию о товарах.

    В своем предложении представители бизнес-сообщества руководствовались положениями Указа Президента от 20 марта 2020 г. №286, позволяющими Главе государства в период кризисных ситуаций давать поручения или принимать акты, устанавливающие иной порядок регулирования, в том числе в рамках государственного контроля, соблюдения международных обязательств и др.

    Премьер-Министр поддержал инициативу представителей отечественного бизнеса и поручил подготовить проект соответствующего Указа Президента Республики Казахстан, а также внести его на рассмотрение Главе государства до конца текущей недели.

    Следующее заседание Оперативного штаба состоится 24 марта т.г.


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