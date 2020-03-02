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Премьер-Министр обсудил с президентом ЕБРР реализацию совместных проектов в Казахстане

2 Марта 2020 17:26
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Премьер-Министр обсудил с президентом ЕБРР реализацию совместных проектов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суму Чакрабарти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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«За прошедшие 27 лет объем инвестиций ЕБРР в Казахстан превысил $9 млрд в 271 проект в финансовой, инфраструктурной, энергетической, сельскохозяйственной сферах, секторах IT-технологий и коммунальных услуг, а также по поддержке малого и среднего бизнеса», — сказал Аскар Мамин.

В 2019 году подписаны соглашения о реализации 29 проектов на свыше $750 млн в промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, финансовой и других сферах РК.

Стороны обсудили предстоящее участие ЕБРР в реализации Комплексной программы модернизации инфраструктуры здравоохранения в Казахстане. В частности, ЕБРР планирует участвовать в финансировании строительства новых многопрофильных больниц в городах Кызылорда, Костанай, Тараз, Атырау, Кокшетау, Павлодар, Алматы.

А. Мамин и С. Чакрабарти рассмотрели вопросы реализации крупнейшего проекта в сфере государственно-частного партнерства в Казахстане — строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).

Большое внимание также уделено проектам государственно-частного партнерства в сферах жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и др.

Во встрече приняли участие первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК А. Смаилов, министр национальной экономики Р. Даленов, министр здравоохранения Е. Биртанов, управляющий Международным финансовым центром «Астана» К. Келимбетов, председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка М. Абылкасымова и заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Б. Камалиев.


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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК,
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