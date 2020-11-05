Премьер-министр Нидерландов рекомендовал соотечественникам не выезжать заграницу

БРЮССЕЛЬ-ГААГА. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что несмотря на тенденцию снижения заболеваемостью коронавирусом в стране, в ряде нидерландских регионов по-прежнему наблюдается рост инфекции, и им грозит полная изоляция, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам М.Рютте, в городе Роттердаме, в районе Дордрехт и некоторых частях Твенте сохраняется высокий уровень инфицирования COVID-19 и не наблюдается снижения показателей, несмотря на ранее принятые меры по частичной изоляции.

«Если не будет улучшений, мы будем вынуждены ввести в ближайшие дни еще более жесткие меры, включая комендантский час, закрытие средних школ и магазинов», - сказал. М. Рютте.

Кроме того, премьер Нидерландов сообщил, что текущая частичная изоляция, включая закрытие кафе и ресторанов, продлится до середины декабря текущего года.

Кроме того, правительство вводит дополнительный уровень мер, который будет действовать в течение следующих двух недель, начиная с 4 ноября.

К ним относится закрытие музеев, кинотеатров, парков развлечений и зоопарков, а также сокращение числа лиц, не являющихся членами семьи, которые могут объединиться в группы на улице.

«Если вы гуляете с более чем с одним другом, вам грозит штраф», - сказал М.Рютте.

Магазины, парикмахерские останутся открытыми, как и тренажерные залы, но групповые занятия в спортивных школах закрываются. Казино и бассейны также прекращают работу, а количество участников похорон и свадеб будет ограничено.

По словам премьер-министра, цель мер правительства состоит в том, чтобы ограничить социальные контакты между людьми и обеспечить меньшее передвижение на улицах.

М. Рютте также сказал, что «настоятельно рекомендует» не выезжать за границу по крайней мере до середины января 2021 года.

«Большинство приграничных регионов в любом случае тоже красные или оранжевые, - сказал он. - Так что не выезжайте за границу без крайней необходимости».

«Уровень инфицирования может снижаться, но этот спад недостаточен, - сказал министр здравоохранения Уго де Йонге. - Давление на больницы все еще возрастает, и мы принимаем дополнительные меры, чтобы продемонстрировать солидарность с людьми, работающими в сфере здравоохранения, с людьми, которые нуждаются в лечении от других болезней».