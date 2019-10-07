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Премьер-министр Монголии совершит официальный визит в Казахстан

7 Октября 2019 18:00
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Премьер-министр Монголии совершит официальный визит в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10-12 октября состоится официальный визит Премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Казахстан. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время визита запланированы переговоры с Премьер-Министром РК Аскаром Маминым, в ходе которых будут обсуждаться вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.

«В присутствии глав правительств двух стран состоится подписание ряда соглашений и меморандумов в сферах образования, противодействия терроризму, правовой помощи по уголовным и гражданским делам, призванных вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень», - проинформировал Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.

Кроме того, запланированы проведение Казахстанско-монгольского бизнес-форума с участием представителей деловых кругов двух стран, посещение Международного финансового центра «Астана», Международного центра «зеленых» технологий и инвестиционных проектов и предприятий.

Напомним, в Казахстане с рабочим визитом находится вице-президент Республики Болгария Илиана Йотова.

Кроме того, 8-9 октября ожидается официальный визит в Казахстан министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, МИД РК, Монголия,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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