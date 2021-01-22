Премьер-министр Монголии подал в отставку из-за скандала с роженицей

УЛАН-БАТОР. МОНЦАМЭ - КАЗИНФОРМ - Премьер-министр У.Хурэлсух официально объявил о своем уходе в отставку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МОНЦАМЭ.

На пресс-конференции по данному поводу он упомянул о случае с переводом два дня назад роженицы с младенцем из столичного роддома в стационар для больных COVID-19 без теплой одежды и обуви, что вызвало большой общественный резонанс.

«От имени госслужащих за их безответственность и от себя лично я выражаю сожаление по поводу произошедшего», - заявил У.Хурэлсух.

Далее он продолжил, что в условиях пандемии Covid-19 Правительство и Государственная чрезвычайная комиссия мобилизовали все свои ресурсы. В результате своевременно принятых мер в настоящее время в Монголии не зафиксировано ни одного летального исхода от коронавируса.

«В прошлом году были приняты меры по введению строгого карантина в столице с населением 1.6 млн.человек и полному ограничению передвижения в некоторых аймаках. При этом были допущены и ошибки. Трудности случаются, бывают ошибки, когда что-то делается впервые», - отметил он.

У.Хурэлсух также отметил, что «два члена кабмина подали прошения об отставке из-за упомянутых ошибок». «Народ был обеспокоен этим. Это правильно, что молодые люди вышли на улицы, чтобы выразить сожаление правительству. Государство должно быть всевидящим и всеслышащим», - сказал У. Хурэлсух.

Он отметил, что решение об отставке с поста премьер-министра было принято для предотвращения возникновения непонимания в отношениях между Президентом и институциональной структурой правительства и общественных беспорядков, связанных с этим обстоятельством.



