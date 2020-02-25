Премьер-Министр Казахстана встретился с Президентом Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе Ташкенте Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев вместе с Вами заложил основу для вывода двусторонних отношений между Казахстаном и Узбекистаном на новый уровень стратегического сотрудничества. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, подтверждая преемственность как основополагающий принцип внешней политики, уделяет особое внимание развитию взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества с Республикой Узбекистан», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр РК отметил высокую динамику развития двустороннего сотрудничества.

Узбекистан является важнейшим торговым партнером Казахстана в регионе. По итогам 2019 года объем двусторонней торговли достиг $4,1 млрд. До конца 2020 года планируется довести товарооборот до $5 млрд. Сегодня в Казахстане и Узбекистане действуют более 3 тысяч совместных предприятий.

В ходе переговоров обсужден широкий спектр вопросов дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транзитно-транспортной, строительной, сельскохозяйственной, текстильной, автомобилестроительной, культурно-гуманитарной, туристической, экологической и других сферах.

Стороны подчеркнули, что твердое стремление Казахстана и Узбекистана к расширению и укреплению стратегического партнерства демонстрирует практика проведения Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

I Форум межрегионального сотрудничества РК и РУ прошел 16 ноября 2018 года в городе Шымкенте.

II Форум межрегионального сотрудничества РК и РУ пройдет 26 февраля в городе Ургенче Хорезмской области на тему: «Сотрудничество регионального бизнеса в сферах агропромышленной кооперации, промышленности и туризма».

В мероприятии примут участие свыше 300 человек — Премьер-Министр РК А. Мамин и Премьер-Министр РУ А. Арипов, руководители государственных органов, регионов, а также представители деловых кругов двух стран. По итогам форума планируется подписание свыше 40 соглашений межрегионального и коммерческого характера.