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Премьер -Министр Казахстана возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Мая 2023, 11:30
Премьер -Министр Казахстана возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой Фото: t.me/Kzgovernment

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Маншук Маметовой и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства.

Мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, прошло в столичном парке «Акжайык».

Легендарная пулеметчица Маншук Маметова в студенческие годы совмещала учебу в Медицинском институте и работу в секретариате Совнаркома КазССР. В августе 1942 года она ушла добровольцем на фронт. Воевала в составе 21-й стрелковой дивизии и 100-й стрелковой бригады. Получила звание старшего сержанта, была командиром пулеметного расчета.

Маншук Маметова удостоена звания Героя Советского Союза за участие в бою под Невелем в октябре 1943 года посмертно.

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