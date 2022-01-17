+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Премьер-Министр Казахстана провел телефонный разговор с Вице-Президентом Турции

17 Января 2022 20:17
Поделиться:
Премьер-Министр Казахстана провел телефонный разговор с Вице-Президентом Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Вице-Президентом Турецкой Республики Фуатом Октаем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Новости по теме
В Правительстве рассмотрели вопросы бесперебойного обеспечения внутреннего рынка сжиженным газом
Алихан Смаилов провел телефонный разговор с заместителем Премьер-Министра ОАЭ Турция начнет прививать иностранцев от коронавируса Вывоз оставшихся в Турции казахстанцев завершен

Вице-Президент Турецкой Республики Ф.Октай поздравил А.Смаилова с назначением на пост Премьер-Министра Республики Казахстан.

Ф.Октай выразил соболезнования семьям погибших в результате трагических событий января и отметил что Турция готова оказать необходимую поддержку Казахстану.

«Турецкая Республика является надежным и стратегическим партнером Казахстана. Правительство Казахстана продолжит укреплять сотрудничество с Турцией по всем направлениям сотрудничества», - сказал А.Смаилов.

Турция – важный торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 11 месяцев 2021 года объем взаимной торговли составил $3,74 млрд, что на 32% больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемический уровень 2019 г. За годы Независимости РК Турция инвестировала в экономику Казахстана около $5 млрд, инвестиции РК в ТР составили $1,1 млрд.

В текущем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Турцией.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Турция   #Алихан Смаилов  
Поделиться:
Новости по теме
В Правительстве рассмотрели вопросы бесперебойного обеспечения внутреннего рынка сжиженным газом
Алихан Смаилов провел телефонный разговор с заместителем Премьер-Министра ОАЭ
Турция начнет прививать иностранцев от коронавируса
Вывоз оставшихся в Турции казахстанцев завершен
Популярное
1 Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь, убивая случайных прохожих – ДП Алматы
2 Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
3 Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
4 Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы
5 Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
6 Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Читайте также
Турция начнет прививать иностранцев от коронавируса
Вывоз оставшихся в Турции казахстанцев завершен
Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь, убивая случайных прохожих – ДП Алматы
Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы
Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив