19 Сентября 2022, 20:06
Премьер-Министр Казахстана прибыл с официальным визитом в ОАЭ
АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В понедельник, 19 сентября, Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.
В городе Абу-Даби запланированы встречи с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, заместителем Премьер-Министра, министром Администрации Президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном и представителями деловых кругов страны.
Также ожидается подписание ряда межведомственных и коммерческих соглашений.
Фото: t.me/KZgovernment
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