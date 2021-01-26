Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен подать в отставку

РИМ. КАЗИНФОРМ - Председатель правительства Италии Джузеппе Конте заявил о намерении подать в отставку со своего поста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ANSA.

Наблюдатели отмечают, что решение было ожидаемым, поскольку правящая коалиция в составе «Движения «5 звезд» и Демократической партии утратила абсолютное большинство в верхней палате (Сенате) парламента после выхода из нее партии «Живая Италия» экс-премьера Маттео Ренци.

Как предполагается, отставка может носить формальный характер, поскольку не исключается, что Конте получит новый мандат и возможность сформировать кабинет, который будет пользоваться более широкой поддержкой в парламенте. И «Движение», и Демпартия выразили свою поддержку Конте, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе его кабинет получил доверие в обеих палатах парламента, но в Сенате за него проголосовали простым большинством голосов при том, что сенаторы «Живой Италии» воздержались. При дальнейших голосованиях правительство может утратить поддержку большинства. Правоцентристская оппозиция в составе партий «Лига», «Вперед, Италия» и «Братья Италии» настаивают на досрочных выборах. Вопрос о дополнительных голосах и обновлении правящей коалиции пока остается открытым, что не исключает сценария досрочного голосования.