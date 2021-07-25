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Премьер-министр Италии дал «жесткий» ответ противникам вакцинации

25 Июля 2021 11:15
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Премьер-министр Италии дал «жесткий» ответ противникам вакцинации

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Новые правила, утвержденные правительством Италии на текущей недели, ввели обязательное использование сертификата о вакцинации в многих государственных учреждениях страны, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что люди, пропагандирующие идеи против вакцинации, распространяют «смертельный призыв».

«Призыв не делать прививку - это, по сути, призыв умереть. Если вы не сделаете прививку, вы заболеете, вы умрете. Или вы убиваете: не вакцинируетесь, заболеваете, заражаете других, кто-то умирает», - сказал М. Драги на пресс-конференции, объявляя новые ограничения, которые помогут противодействовать распространению дельта-варианта COVID-19.

«Без вакцинации все может снова закрыто. Вакцина распространяется, и мы наблюдаем, что с помощью данной защиты показатели госпитализации и смертей гораздо менее серьезны « , - продолжил премьер-министр Италии.

Как сообщают итальянские СМИ, вышеуказанные заявления М. Драги стали определенным ответом лидеру правой партии «Лига» Маттео Сальвини, который в последние дни заявил, что молодым людям «не нужна» вакцинация и что люди в возрасте 40-59 лет могут свободно решать, делать ли прививки.

Новые правила, утвержденные правительством Италии в четверг, ввели обязательное использование сертификата о вакцинации во многих общественных учреждениях, включая закрытые рестораны, бары, шоу на открытом воздухе, спа-салоны, бассейны, тренажерные залы, ярмарки, конгрессы и соревнования с 6 августа.

Сертификат действителен для вакцинированных, а также для тех, кто получил только одну дозу вакцины, и для тех, кто может показать отрицательный тест за последние 48 часов.

Правительство Италии также продлило чрезвычайное положение до конца 2021 года.


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#Италия   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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