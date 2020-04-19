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Премьер-министр Индии ответил Касым-Жомарту Токаеву

Автор:  
Гульмира Байзакова
19 Апреля 2020, 21:43
Премьер-министр Индии ответил Касым-Жомарту Токаеву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил Президента РК Касым-Жомарта Токаева за теплые слова. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Спасибо Вам, Президент Токаев @TokayevKZ за теплые слова. Индия и Казахстан –стратегические партнеры. Сотрудничество и проявление солидарности в такие сложные времена лишь усилит узы дружбы между двумя странами», - написал Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter.

Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Правительство Индии за направленную партию лекарств для борьбы с пандемией.

Ранее рейс с особыми пассажирами и лекарствами прибыл из Индии в Казахстан.


Внешняя политика Казахстана   Президент Казахстана   Здравоохранение   Индия  
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